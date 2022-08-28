Белград, , 22:10 — REGNUM В столице Сербии 28 августа прошел масштабный крестный ход, участники которого выступили в защиту традиционных ценностей, единства Сербии, а также в поддержку России и её лидера.

Россия и Сербия Иван Шилов © ИА REGNUM

Поводом для крестного хода с участием десятков тысяч людей стали планы по проведению гей-парада в Белграде в сентябре 2022 года. Ранее в Белграде с участием представителей православной церкви уже прошло массовое шествие против проведения так называемого «Европрайда».

Участники сегодняшней акции пронесли по улицам Белграда флаги Сербии и России, в колонне были замечены плакаты с изображением Владимира Путина, сообщает RT.

Ранее в Москве был организован автопробег «Брат Zа Брата» в поддержку сербского народа. Участники сегодняшней акции в Белграде поблагодарили организаторов московской акции.

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