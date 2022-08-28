Богота, , 22:09 — REGNUM На севере Колумбии жертвами неизвестных стрелков стали два журналиста. Об этом 28 августа сообщила радиостанция Caracol со ссылкой на источники.

Стрельба Lisa Roe

По словам главы муниципальной администрации Карлоса Сьерры, двое гражданских на дороге в районе Фундасьон начали стрелять по машине, в которой находились журналисты Лейнер Монтеро, Дилия Контрерас и Хоакин Гутьеррес. Последний из них получил ранения и находится в больнице, Монтеро и Контрерас убиты.

О возможных мотивах расправы не сообщается.

«Мы созвали срочное совещание силовых структур, чтобы ознакомиться с информацией, которую собрали полицейские», — добавил он.

Известно, что Монтеро владел местной радиостанции Sol Digital Stereo, а Контрерас работала в ряде региональных и столичных изданиях. В 2022 году они стали первыми сотрудниками СМИ, которые погибли от рук преступников.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в мексиканском штате Мичоакан мирные жители погибли во время перестрелки между двумя преступными группировками, относящимися к картелю La Familia Michoacana.

Читайте также: В Мексике при перестрелке двух преступных групп погибли восемь человек