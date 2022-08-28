В Колумбии застрелили двух журналистов
Богота, 28 августа, 2022, 22:09 — ИА Регнум. На севере Колумбии жертвами неизвестных стрелков стали два журналиста. Об этом 28 августа сообщила радиостанция Caracol со ссылкой на источники.
По словам главы муниципальной администрации Карлоса Сьерры, двое гражданских на дороге в районе Фундасьон начали стрелять по машине, в которой находились журналисты Лейнер Монтеро, Дилия Контрерас и Хоакин Гутьеррес. Последний из них получил ранения и находится в больнице, Монтеро и Контрерас убиты.
О возможных мотивах расправы не сообщается.
«Мы созвали срочное совещание силовых структур, чтобы ознакомиться с информацией, которую собрали полицейские», — добавил он.
Известно, что Монтеро владел местной радиостанцией Sol Digital Stereo, а Контрерас работала в ряде региональных и столичных изданий. В 2022 году они стали первыми сотрудниками СМИ, которые погибли от рук преступников.
Как передавало ИА REGNUM, ранее в мексиканском штате Мичоакан мирные жители погибли во время перестрелки между двумя преступными группировками, относящимися к картелю La Familia Michoacana.
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