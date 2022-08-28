Москва, , 21:56 — REGNUM Пресс-секретарь Белого дома сказала вслух то, о чём многие только догадывались — в США распространился фашизм. Об этом в своём Telegram-канале написала 28 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя недавние высказывания Карин Жан-Пьер.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее Джо Байден оценил сторонников своего предшественника Дональда Трампа как «фашистов», а пресс-секретарь Белого дома подтвердила, что президент США придерживается этой оценки и намерен бороться с этими людьми.

«В соответствии с заявлением представителя Белого дома, республиканцы занимаются вещами, которые можно описать словом «фашизм». Карин Жан-Пьер вслух сказала то, о чём многие только догадывались — в США бушует фашизм», — отметила спикер МИД России.

В связи с этим она задалась риторическим вопросом: «Какой-нибудь израильский государственный деятель скажет (как они говорили о киевском режиме), что «среди республиканцев много евреев, поэтому они априори не могут быть фашистами»? Или мы дождёмся опровержения этого откровения самими американцами?»

Напомним, по мнению ряда американских аналитиков, США движутся в сторону новой гражданской войны.

Читайте ранее в этом сюжете: США сползают к гражданской войне — The Washington Post