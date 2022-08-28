Донецк, 28 августа, 2022, 21:46 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли два мирных жителя, еще шесть пострадали. Об этом 28 августа сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Mil.gov.ua Солдат ВСУ

«В результате сегодняшних (28 августа) обстрелов ВФУ в ДНР погибли два мирных жителя и еще шесть человек получили ранения», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 28 августа в сообщении Народной милиции ДНР отмечалось, что пять военнослужащих республики погибли за сутки в ходе боев с представителями ВСУ.