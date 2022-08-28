Ростов-на-Дону, 28 августа, 2022, 21:44 — ИА Регнум. 22-летний российский центральный полузащитник Даниил Уткин с оценкой 8.15 по версии портала WhoScored признан лучшим игроком матча седьмого тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 «Ростов» — ЦСКА (0:0).

Fc-rostov.ru «Ростов»

В матче с «красно-синими» Даниил Уткин отметился тремя успешными обводками, четырьмя удачными отборами и одним выигранным верховым единоборством. Точность передач Уткина составила 79%.

В текущем сезоне хавбек принял участие в семи матчах за «Ростов» в рамках чемпионата России, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Также Уткин получил две желтые карточки.