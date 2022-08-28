Ростов-на-Дону, , 21:41 — REGNUM Московский футбольный клуб ЦСКА не смог обыграть «Ростов» в матче седьмого тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23. Основное время встречи, проходившей в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена», завершилось со счетом 0:0.

ЦСКА

На матче работала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Ассистенты главного судьи — Игорь Демешко и Александр Богданов.

Стартовые составы команд:

«Ростов»: Песьяков, Терентьев (Мельников, 70’), Чернов, Сильянов, Осипенко, Глебов, Уткин, Байрамян (Прохин, 70’), Полоз (Нтумба, 83’), Щетинин (Миронов, 60’), Комличенко (Голенков, 83’).

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Зайнутдинов, Дивеев, Гаич, Мойзес, Мухин (Ермаков, 77’), Обляков (Зделар, 77’), Чалов (Гайч, 86’), Медина, Карраскаль (Мендес, 86’).