Вашингтон, 28 августа, 2022, 21:32 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки приближаются к грани, за которой политическое и гражданское противостояние может перерасти в гражданскую войну. Такое мнение высказал старший редактор газеты The Washington Post Марк Фишер, сообщает 28 августа RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война в США

В качестве свидетельств подобного сценария называются многочисленные угрозы в адрес сотрудников ФБР, судей и официальных лиц, последовавшие после обысков в имении экс-президента Дональда Трампа, агрессивная риторика правых экстремистов, «тренировочные лагеря, где хорошо вооружённые радикалы тренируются, чтобы противостоять собственному правительству», а также опросы общественного мнения, в ходе которых американцы заявляют об ожиданиях конфликта с насилием.

«Легко и логично заключить, что Соединённые Штаты сегодня находятся так же близко к краю гражданской войны, как и в 1861 году», — сделал вывод Фишер, имея в виду Гражданскую войну между Севером и Югом 1861–1865 годов.