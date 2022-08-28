Лондон, , 21:20 — REGNUM 31-летний фланговый атакующий защитник лондонского «Челси» и сборной Испании по футболу Маркос Алонсо отказался переходить в мадридское «Атлетико». Об этом 28 августа сообщает издание TMW.

Маркос Алонсо Www.chelseafc.com

По информации источника, Алонсо настаивает на переходе в «Барселону», однако сделка затягивается из-за проблем каталонской команды с регистрацией игроков под предельным уровнем заработной платы.

В прошлом сезоне Маркос Алонсо, выступая за «Челси», принял участие в 28 турах Английской Премьер-лиги 2022/23, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.