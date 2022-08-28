Хьюстон, США, , 21:25 — REGNUM Четыре человека погибли, еще двое ранены в результате стрельбы в городе Хьюстон штата Техас. Об этом 28 августа сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По официальным данным, тела четырех человек были найдены на месте происшествия, в том числе тело подозреваемого, которого ликвидировали во время перестрелки с бывшим офицером полиции.

По версии следствия, ночью злоумышленник поджег здание, а затем начал стрелять по покидающим его людям. К расследованию уголовного дела привлечена окружная прокуратура и городская полиция.

Как передавало ИА REGNUM, 24 мая 2022 года 18-летний житель Ювальде проник в начальную школу и устроил стрельбу, в результате чего погибли 22 человека, 19 из которых были детьми. После этого многие деятели культуры высказались за ужесточение закона о владении огнестрельным оружием.

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