Хьюстон, США, 28 августа, 2022, 21:25 — ИА Регнум. Четыре человека погибли, еще двое ранены в результате стрельбы в городе Хьюстон штата Техас. Об этом 28 августа сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

По официальным данным, тела четырех человек были найдены на месте происшествия, в том числе тело подозреваемого, которого ликвидировали во время перестрелки с бывшим офицером полиции.

По версии следствия, ночью злоумышленник поджег здание, а затем начал стрелять по покидающим его людям. К расследованию уголовного дела привлечена окружная прокуратура и городская полиция.

Как передавало ИА REGNUM, 24 мая 2022 года 18-летний житель Ювальде проник в начальную школу и устроил стрельбу, в результате чего погибли 22 человека, 19 из которых были детьми. После этого многие деятели культуры высказались за ужесточение закона о владении огнестрельным оружием.

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