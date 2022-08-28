Ноттингем, Великобритания, 28 августа, 2022, 21:12 — ИА Регнум. 28 августа лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» в матче четвертого тура Английской Премьер-лиги 2022/23 одержал уверенную победу над «Ноттингем Форест» со счетом 0:2. Встреча проходила в Ноттингеме на стадионе «Сити Граунд».

enviro warrior Гарри Кейн

Оба гола в составе «шпор» забил 29-летний таранный форвард сборной Англии Харри Кейн (5’ Деян Кулушевски, 81’ Ришарлисон). Желтые карточки получили Стив Кук, Джо Уоррел, Скотт Маккенна, Льюис О’брайен, Харри Кейн, Шейху Куяте и Бреннан Джонсон. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном.

Составы команд:

«Ноттингем Форест»: Хендерсон, Кук (Авоньи, 75’), Уоррел, Уильямс, Тоффоло, Маккенна, Гиббс-Уайт, О’брайен (Фройлер, 75’), Джонсон (Сарридж, 90’), Йейтс (Куяте, 75’), Лингард (Деннис, 69’).

«Тоттенхэм»: Льорис, Санчес, Эмерсон, Дайер, Дэвис, Перишич (Сессеньон, 74’), Хейбьерг, Кулушевски (Биссума, 83’), Бентанкур (Спенс, 90’), Сон (Ришарлисон, 74’), Кейн.

«Тоттенхэм», одержав третью победу в сезоне и набрав десять очков, поднялся на третье место в турнирной таблице АПЛ. «Ноттингем Форест» с четырьмя очками по итогам тура опустился на 14-ю строчке.