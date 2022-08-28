Париж, , 21:05 — REGNUM 28 августа французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» в центральном матче четвертого тура Лиги 1 2022/23 сыграет с «Монако». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Александр Головин Soccer0010.com

Стартовые составы команд:

«Пари Сен-Жермен»: Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими, Преснел Кимпембе, Серхио Рамос, Маркиньос, Нуну Мендеш, Марко Верратти, Ренату Санчеш, Неймар, Лионель Месси, Килиан Мбаппе.

«Монако»: Александр Нюбель, Гильермо Марипан, Бенуа Бадиашиль, Аксель Дисаси, Кайе Энрике, Рубен Агилар, Мохамед Камара, Александр Головин, Юссуф Фофана, Кевин Фолланд, Виссам Бен-Йеддер.

В текущем сезоне 26-летний полузащитник сборной России Головин принял участие в четырех матчах за «монегасков» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями.