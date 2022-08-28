Барселона, Испания, , 21:02 — REGNUM 28 августа в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» футбольный клуб «Барселона» в матче третьего тура испанской Ла Лиги 2022/23 встретится с «Реал Вальдолидом». За «сине-гранатовых» в этой игре дебютирует защитник сборной Франции Жюль Кунде.

Жюль Кунде Adrien33000

Стартовые составы команд:

«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Рональд Араухо, Жюль Кунде, Эрик Гарсия, Алехандро Бальде, Серхио Бускетс, Педри, Гави, Усман Дембеле, Рафинья, Роберт Левандовски.

«Реал Вальядолид»: Жорди Масип, Луис Перес Македа, Хавьер Санчез, Серхио Эскудеро, Джоакин Фернандес, Кике Перес, Альваро Агуадо, Рамон Родригес, Серхио Гвардиола, Иван Санчес, Ануар Тухами.

23-летний Жюль Кунде перешел в «Барселону» 28 июля 2022 года из «Севильи» за 50 миллионов евро. Матчи первых двух туров француз пропустил из-за того, что клуб не мог зарегистрировать футболиста из-за ограничений Ла Лиги.