Донецк, , 21:00 — REGNUM Населенный пункт Зайцево в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители ВСУ. Об этом 28 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ Mil.gov.ua

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 20:30 — населенный пункт Дружба — населенный пункт Зайцево: выпущено 4 снаряда калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 28 августа в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что боевики ВСУ обстреляли Зайцево и Горловку.