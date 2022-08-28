Ярославль, , 20:56 — REGNUM В Ярославле на полумарафоне умер участник. Из-за проблем с сердцем. Об этом сообщила заместитель председателя регионального правительства Вера Даргель.

Полумарафон в Ярославле Вера Даргель

«Друзья, трагическая новость. Сегодня во время командной эстафеты на ярославском полумарафоне «Золотое кольцо» Андрею Анджану стало плохо. Андрей Сергеевич — опытный атлет, неоднократно участвовал в беговых событиях. Одна из бригад врачей, которая дежурила на Стрелке во время полумарафона, оказала необходимую помощь. На «Скорой» мужчина был доставлен в больницу, но там скончался. Приношу глубокие соболезнования родным и близким», — сообщила в личном телеграм-канале заместитель председателя правительства Ярославской области Вера Даргель.

Напомним, это уже второй случай за год на полумарафонах в Ярославской области. 30 мая 2022 участник забега в Ростове Вячеслав Исаков погиб перед самым финишем. После этого правила ужесточили — на мероприятии дежурил реанимобиль, а самих бегунов сопровождали врачи. Скончавшийся Андрей Ажан прошёл обследование и предоставил справку о допуске к дистанции.

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