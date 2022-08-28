Ярославль, 28 августа 2022, 20:56 — REGNUM В Ярославле на полумарафоне умер участник. Из-за проблем с сердцем. Об этом сообщила заместитель председателя регионального правительства Вера Даргель.
Напомним, это уже второй случай за год на полумарафонах в Ярославской области. 30 мая 2022 участник забега в Ростове Вячеслав Исаков погиб перед самым финишем. После этого правила ужесточили — на мероприятии дежурил реанимобиль, а самих бегунов сопровождали врачи. Скончавшийся Андрей Ажан прошёл обследование и предоставил справку о допуске к дистанции.
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