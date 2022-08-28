Донецк, , 20:38 — REGNUM В результате обстрела Петровского района Донецка со стороны ВСУ погиб один человек. Об этом 28 августа сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Во время карательного обстрела Петровского района погибла женщина 1949 года рождения», — написал он.

Как передавало ИА REGNUM, 28 августа в Народной милиции ДНР сообщили, что боевики ВСУ с начала текущих суток выпустили по территории республики более 200 снарядов и мин.

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