Лондон, 28 августа, 2022, 20:29 — ИА Регнум. Предстоящей зимой население бывшей УССР столкнется с отключениями электричества на большей части страны из-за недостатка газа. Такую перспективу обрисовал глава правления компании «Нафтогаз» Юрий Витренко в опубликованном 28 августа интервью британской газете The Guardian.

Gov.ua «Нафтогаз»

«Без [западной] финансовой поддержки нам будет не хватать газа, и это будет означать, что у нас будут по-настоящему реальные риски отключения энергосистемы», — приводит ТАСС слова киевского чиновника.

Витренко уточнил, что в большей части страны произойдет отключение электричества, если не будет дополнительного импорта газа. При этом предстоящий отопительный сезон начнется позже, а закончится раньше.

Глава «Нафтогаза» добавил, что температура в квартирах зимой не будет превышать 17-18 градусов, что на четыре градуса ниже нормы, и рекомендовал жителям запастись одеялами и теплой одеждой.

Для восполнения потребности в газе, как пишет The Guardian, бывшей УССР требуется до 10 млрд долларов США, при этом в Киеве не уверены, что смогут получить эти средства от западных партнеров.

Предстоящая зима станет самой тяжёлой в истории бывшей УССР из-за высоких цен на газ. Такое заявление сделал Владимир Зеленский в своём обращении к жителям, опубликованном 25 августа в его телеграм-канале.