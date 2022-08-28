Иваново, 28 августа, 2022, 20:30 — ИА Регнум. Группировка сил и средств для ликвидации природных пожаров на территории Ивановской области увеличена. Об этом 28 августа сообщает пресс-служба МЧС России по региону.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожар

Следите за развитием событий в трансляции: ««Сложная ситуация»: природные пожары в регионах РФ — все новости»

Так, на тушение возгораний направили три самолёта Ил-76, один борт Бе-200ЧС и аэромобильную группировку Ногинского спасательного центра. В готовности находится ещё один самолёт Бе-200ЧС МЧС России.

К ликвидации пожара, действующего в Ивановской области с 25 августа, привлечено более 570 человек и 75 единиц техники. Осложняет ситуацию сильный ветер и сухая погода.

По данным ведомства, с 27 на 28 августа спасателям удалось не допустить перехода огня на населённый пункт Талицы.

Ранее ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Ивановской области сообщало, что 27 августа был локализован пожар на площади в 100 га на территории военного лесничества. Накануне в регионе ввели режим ЧС в Южском районе.

Читайте также: Природный пожар в Ивановской области локализован на площади 100 га