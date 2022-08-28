Донецк, 28 августа, 2022, 20:20 — ИА Регнум. Населенные пункты Зайцево и Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители ВСУ. Об этом 28 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 18:55 — населенный пункт Дылеевка — населенный пункт Зайцево: выпущено два снаряда калибра 152 мм; 19:00 — населенный пункт Ленинское — населенный пункт Горловка (пос. шахты им. Гагарина): выпущено шесть мин калибра 120 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 28 августа в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что боевики ВСУ вновь обстреляли Донецк из артиллерии.