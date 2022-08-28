Донецк, , 20:14 — REGNUM В результате обстрелов города Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны ВСУ погиб один человек. Об этом 28 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S.Army

«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 28 августа поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район) — погиб мужчина 1967 года рождения», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 28 августа в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что боевики ВСУ обстреляли Ясиноватую и Макеевку из артиллерии.