Лондон, , 20:13 — REGNUM Запад не сможет сохранить антироссийское единство в условиях усиливающихся проблем в экономике и потерпит поражение в своём противостоянии России. Об этом пишет обозреватель британской газеты The Telegraph Ричард Кемп, сообщает 28 августа РИА Новости.

Мигель Бриева. Дух Запада © Мигель Бриева

По мнению обозревателя, санкционная борьба Запада против России в связи с событиями на территории быв. УССР привела лишь к временному сплочению, однако под напором политических и экономических трудностей в большинстве стран ЕС, а также общего для них энергетического кризиса эта общая линия на поддержку киевского режима постепенно ослабевает.

«В условиях спада в промышленности и роста инфляции, особенно цен на энергоносители и продовольствие, в руководстве ЕС уже рассматривают возможность ослабления санкций», — отметил Кемп.

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Недовольство сложившейся ситуацией растёт как среди жителей стран Евросоюза, так и среди граждан США.

По мнению автора статьи в британской газете, линии на безусловную поддержку киевского режима остаются привержены только Великобритания и страны Восточной Европы. «Но постоянной помощи со стороны Великобритании и Восточной Европы, какой бы солидной она ни была, будет недостаточно», — пишет Кемп.

Когда западное единство распадется, Россия одержит победу, делает вывод автор.

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