Волжский, , 20:04 — REGNUM В городском округе города Волжского Волгоградской области вечером 28 августа загорелась кровля торгового павильона на площади 100 кв. метров. К месту происшествия выдвинулись спасатели, сообщает пресс-служба МЧС России по региону.

Пожар на рынке в Волгоградской области 34. mchs. gov.ru

О пожаре на улице 40 лет Победы стало известно в 17:05 (мск). Через 40 минут площадь горения увеличилась до 7 тыс. кв. метров.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Пожар локализован, проводится проливка и разборка конструкций.

К тушению огня привлекались около 50 человек и 16 единиц спецтехники.

«В 19:35 пожар на рынке в городе Волжском локализован на площади 7 тыс. кв. метров», — уточнили в ведомстве.

Ранее ИА REGNUM передавало, что 27 августа в Комсомольске-на-Амуре ликвидировали масштабный пожар на складе кабельной и лакокрасочной продукции. Площадь пожара достигла 2 тыс. кв. метров.

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