Донецк, , 19:58 — REGNUM Пять военнослужащих Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли за сутки в ходе боев с представителями ВСУ. Об этом 28 августа говорится в сообщении Народной милиции ДНР в Telegram-канале.

Ополчение ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость пять защитников ДНР погибли, 11 получили ранения, — говорится в сообщении. — Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших».

Как передавало ИА REGNUM, 28 августа в Народной милиции ДНР сообщили, что боевики ВСУ выпустили по территории республики более 200 снарядов и мин с начала текущих суток.