Челябинск, 28 августа, 2022, 19:45 — ИА Регнум. В Челябинской области у местного жителя изъяли 13,5 тыс. бутылок немаркированного спиртного. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

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Алкоголь был обнаружен в нелегальном цехе на территории Копейска. По данным следователей, гражданин 1975 года рождения хранил этот товар и сбывал на территории региона. В результате он заработал более 3,2 млн рублей.

В нелегальном цехе в Копейске также выявили насосную станцию для розлива спиртосодержащей жидкости.

Добавим, у жителя Челябинска полицейские изъяли почти 6,5 тыс. пачек нелегальных сигарет. Сумма ущерба от его противоправной деятельности превысила миллион рублей.