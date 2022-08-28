Севастополь, , 19:52 — REGNUM Система противовоздушной обороны в Севастополе обнаружила и сбила в небе над Черным морем беспилотный летательный аппарат. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вечером 28 августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Мыс Херсонес Александр Полегенько © ИА REGNUM

«По предварительным данным, сбили БПЛА над морем в районе Мыса Херсонес. Ситуация полностью под контролем», — написал губернатор.

Напомним, боевики преступного киевского режима уже не раз пытались нанести удары по объектам в Севастополе. Большинство этих попыток было пресечено силами ПВО и Черноморского флота. Также зафиксированы многочисленные попытки ведения разведки с беспилотников в Крыму и Севастополе.

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