Вашингтон, , 19:53 — REGNUM Из-за отказа России поддержать итоговый документ обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружие (ДНЯО) США намерены продолжать призывать Москву прекратить боевые действия в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), и передать киевскому режиму контроль над объектом. Об этом 28 августа сообщили в Госдепе США.

Запорожская АЭС Министерство обороны России

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В дипведомстве считают, что «решение России не признать такие формировки вопреки единодушной позиции мирового сообщества подчеркивает необходимость для США и других стран продолжать призывать РФ прекратить военные действия возле Запорожской АЭС и вернуть контроль над станцией б. УССР».

Отмечается, что США намерены и впредь работать с мировым сообществом над установлением глобального мира и безопасности без ядерного оружия. В Вашингтоне при этом указали на особую роль ДНЯО как важного инструмента разоружения в этой сфере.

«ДНЯО остается и останется фундаментальным, краеугольным камнем режима нераспространения ядерного оружия, а также важным инструментом в ядерном разоружении и мирном использовании атомной энергетики», — прокомментировали в Госдепе.

ИА REGNUM напоминает, что 28 августа ВСУ снова нанесли удар по Запорожской АЭС, повреждены линии трубопроводов. Радиационная обстановка в районе станции остается в норме.

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