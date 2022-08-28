Донецк, , 19:43 — REGNUM Боевики ВСУ с начала текущих суток выпустили по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) более 200 снарядов и мин. Об этом 28 августа сообщает Народная милиция ДНР.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«За текущие сутки, по информации от представительства СЦКК в ДНР, противник (ВСУ) выпустил более 200 боеприпасов из ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, а также 120-мм миномётов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что боевики киевского режима обстреляли районы семи населённых пунктов республики. По последним данным, в результате обстрелов получили ранения восемь мирных жителей.

Как передавало ИА REGNUM, 28 августа в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что боевики ВСУ выпустили по Донецку еще 11 снарядов калибра 155 мм.