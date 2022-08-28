Запорожье, Украина, 28 августа, 2022, 19:35 — ИА Регнум. Дрон-камикадзе ВСУ, который был замечен над территорией Запорожской АЭС, сбили Вооруженные силы (ВС) России. Об этом 28 августа сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города Энергодара.

Ralf1969 Запорожская АЭС

«Вооруженные силы РФ сбили дрон-камикадзе ВСУ», — сообщил представитель администрации.

По словам источника, хранилище отработанного ядерного топлива было целью сбитого беспилотника.

Как передавало ИА REGNUM, 28 августа в Минобороны России сообщили, что подразделения ВСУ, обстреливавшие ЗАЭС, были подавлены ответным огнем.