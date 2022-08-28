Москва, , 19:28 — REGNUM Политики и СМИ на Западе распространяют ложные измышления о том, что Россию якобы «уговорили, даже «уломали» согласиться на приезд миссии МАГАТЭ на территорию Запорожской АЭС, где киевский режим создал угрозу радиационной катастрофы. Об этом в эфире телеканала «Россия» заявила 28 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Запорожская АЭС Ralf1969

«Это неправда. Это ложь. Попытки такие именно так представить дело уже имеются, просто я всех заранее предостерегаю относительно того, что именно так будет разворачиваться информационная кампания», — сказала Захарова.

Она призвала не реагировать на эти выдумки, не имеющие ничего общего с действительным положением дел, при котором Россия изначально настаивала на приезде инспекторов МАГАТЭ и гарантировала им доступ на станцию, которая контролируется российскими военными.

Мария Захарова выразила надежду, что миссия МАГАТЭ доберется до Запорожской АЭС вопреки тому, «какое деструктивное влияние на этот процесс оказывает киевский режим и те, кто за ним стоит, и все те, кто используют ядерный объект в качестве просто инструмента даже уже не шантажа, а уже терроризма».

Напомним, ВСУ ежедневно обстреливают территорию ЗАЭС, создавая реальную угрозу масштабной ядерной катастрофы.

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