Златоуст, Челябинская область, , 19:12 — REGNUM В Златоусте Челябинской области без вести пропала девятилетняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Пропавший человек cocoparisienne

Она ушла из своего дома около 15:30 по местному времени. С тех пор её местонахождение неизвестно.

В поисках участвуют сотрудники МЧС, полиции и волонтёры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Пермском крае пропала шестилетняя девочка. Через некоторое время её нашли мёртвой. А пропавшего в Оренбургской области 24 июля шестилетнего мальчика ищут до сих пор.