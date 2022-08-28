Москва, 28 августа, 2022, 19:17 — ИА Регнум. Временная приостановка выдачи консульским департаментом МИД России заграничных российских паспортов с биометрической информацией объясняется исключительно техническими причинами. Об этом заявила 28 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заграничные паспорта

Как сообщало ИА REGNUM, посольства РФ в ряде стран Европы временно приостановили выдачу биометрических загранпаспортов с электронным носителем информации, рассчитанных на 10 лет. При этом оформление паспортов старого образца сроком действия 5 лет продолжится без изменений. В зарубежных СМИ предположили, что таким образом Москва пытается оказать влияние на граждан РФ, живущих в европейских странах.

«Речь идет исключительно о временных, технических мерах по переформатированию паспортов десятилетних», — сообщила Мария Захарова, подчеркнув, что речь идет только о технических моментах, когда «нужно перезапускать систему».