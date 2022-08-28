Москва, 28 августа, 2022, 19:05 — ИА Регнум. В результате спрямления маршрутов в Сочи и Турцию из Москвы и других городов России, а также в обратном направлении, будет не только сокращено время полёта, но и достигнута существенная экономия авиатоплива. Об этом изданию «Лента. ру» сказал заслуженный пилот России Юрий Сытник.

Aer.aero Аэропорт в Сочи

По его словам, дополнительные расходы на топливо в нынешних условиях облёта юга России «не всегда окупаются, особенно если не все кресла заняты».

Однако главным в принятии решения остаются вопросы безопасности полётов.

«Если правительство такое решение принимает, оно, наверное, просчитало все риски поражения наших воздушных судов и считает, что они минимальны, поэтому можно разрешить эти полеты по кратчайшему расстоянию», — сказал Сытник.

Он добавил, что решение разрешить полеты гражданских самолетов по спрямленным трассам позволит «улучшить экономику выполняемых рейсов».

Напомним, после начала специальной военной операции России значительные сектора воздушного пространства на юге РФ были закрыты для гражданской авиации, а вместе с ними — 11 аэропортов в этой части страны. Время выполнения рейсов из центральной России в Сочи, Минводы и другие оставшиеся открытыми аэропорты юга России значительно увеличилось из-за необходимости облёта закрытых зон.

Сейчас власти готовы обсудить с авиакомпаниями возможность использования гражданскими самолетами части воздушного пространства, которое было закрыто с 24 февраля. В этом случае время перелёта в Сочи из Москвы сократится более чем на 20 минут, быстрее станут и популярные у туристов полёты в Турцию и обратно.