Ростов-на-Дону, , 18:58 — REGNUM 28 августа в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» футбольный клуб «Ростов» в центральном матче седьмого тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 примет московский ЦСКА. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

Фёдор Чалов Дмитрий Голубович

Стартовые составы команд:

«Ростов»: Сергей Песьяков, Денис Терентьев, Евгений Чернов, Максим Осипенко, Александр Сильянов, Даниил Уткин, Данил Глебов, Хорен Байрамян, Кирилл Щетинин, Николай Комличенко, Дмитрий Полоз.

ЦСКА: Игорь Акинфеев, Кирилл Набабкин, Бахтиёр Зайнутдинов, Игорь Дивеев, Иван Обляков, Максим Мухин, Мойзес, Милан Гаич, Хесус Медина, Хорхе Карраскаль, Федор Чалов.

На данный момент ЦСКА с четырьмя победами и 13-ю набранными очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов», набрав 12 очков, располагается тремя позициями ниже.