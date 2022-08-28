Вашингтон, 28 августа 2022, 19:06 — REGNUM Более длительное пребывание человека на Луне, включая проживание и изучение новых технологий, будет запланировано во время новой высадки астронавтов. Об этом 28 августа в интервью телеканалу NBC сказал глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон.
«Нам необходимо сосредоточиться на том, чтобы пробыть на Луне на протяжении более долгого периода времени, нежели просто высадиться, пробыть там пару дней и улететь», — заявил он.
Люди отправятся на спутник Земли, чтобы жить там и учиться, сказал глава NASA, добавив, что подготовка к новой высадке астронавтов на поверхность Луны занимает длительное время, обусловленное масштабом задач.
«Раз мы вернемся туда, мы будем там жить и учиться. Мы будем развивать новые технологии — всё это для того, чтобы отправиться на Марс с другими людьми», — отметил Нельсон, при этом он не считает возможным в ближайшее время проживание человека на Луне в общепринятом понимании этого слова.
ИА REGNUM напоминает, что запуск ракеты-носителя Space Launch System с кораблём Orion без экипажа на борту назначен на 29 августа 2022 года. В случае удачи этой миссии следующим этапом станет пилотируемый облёт Луны. Третьей миссией в рамках программы «Артемида» должен стать полёт с высадкой астронавтов на Луну.
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