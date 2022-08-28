Вашингтон, 28 августа, 2022, 19:06 — ИА Регнум. Более длительное пребывание человека на Луне, включая проживание и изучение новых технологий, будет запланировано во время новой высадки астронавтов. Об этом 28 августа в интервью телеканалу NBC сказал глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Луна

«Нам необходимо сосредоточиться на том, чтобы пробыть на Луне на протяжении более долгого периода времени, нежели просто высадиться, пробыть там пару дней и улететь», — заявил он.

Люди отправятся на спутник Земли, чтобы жить там и учиться, сказал глава NASA, добавив, что подготовка к новой высадке астронавтов на поверхность Луны занимает длительное время, обусловленное масштабом задач.

«Раз мы вернемся туда, мы будем там жить и учиться. Мы будем развивать новые технологии — всё это для того, чтобы отправиться на Марс с другими людьми», — отметил Нельсон, при этом он не считает возможным в ближайшее время проживание человека на Луне в общепринятом понимании этого слова.

ИА REGNUM напоминает, что запуск ракеты-носителя Space Launch System с кораблём Orion без экипажа на борту назначен на 29 августа 2022 года. В случае удачи этой миссии следующим этапом станет пилотируемый облёт Луны. Третьей миссией в рамках программы «Артемида» должен стать полёт с высадкой астронавтов на Луну.

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