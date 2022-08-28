Лиссабон, 28 августа, 2022, 18:48 — ИА Регнум. Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим намерен уйти в отставку, если клуб подпишет нападающего сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду. Об этом 28 августа сообщает издание Football Transfers.

Дмитрий Садовников Криштиану Роналду

За «Манчестер Юнайтед» Роналду выступает с 31 августа 2021 года после перехода из туринского «Ювентуса» за 15 миллионов евро. Действующее соглашение португальца с «красными дьяволами» рассчитано до 30 июня 2023 года.

Ранее итальянская газета La Gazzetta dello Sport сообщала, что форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду согласился перейти в «Наполи», чтобы участвовать в Лиге чемпионов УЕФА 2022/23. При этом в обратном направлении может отправить нападающий неаполитанского клуба Виктор Осимхен.