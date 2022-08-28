28 августа 2022 | Время чтения 1 мин

Ирина Инашвили, , 19:40 — REGNUM Очередной темой для обсуждения в соцсетях Грузии стала информация о том, что «Франция и Германия не согласны с запретом на выдачу виз всем гражданам России». Информацию распространила телекомпания «Имеди» и собрала сотни самых разных комментариев — от осуждающих обе страны ЕС до поддерживающих их позицию.

Шенгенская виза Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Они (Франция и Германия) никак от России не отстанут», — написал пользователь Г. С.

«Эти обе всегда были и остаются на стороне России», — ответил ему В. Т.

«Интересно почему?» — задумалась Х. М.

«И в Турции полно россиян. Гуляют», — иронично заметил Н. Л.

«А вы не гуляете?» — поинтересовался у него Г. И.

«Ну и что из этого», — ответил Н. Л.

«Вас потому удивляет, что гуляют русские? Гуляния они и выдумали», — поделился познаниями Г. И.

«Интересно, а что здесь удивительного? И кто-нибудь еще чему-нибудь удивляется?» — задался вопросами все тот же Н. Л.

«Каждый думает о собственной шкуре», — продолжил тему пользователь В. Х.

«Интересно, они [киевский режим] консула не отзовут?» — поинтересовалась Т. Г.

«И где же в это время Зеленский и Арахамия?» — поддержал ее пользователь Г. Д.

«В бункере сидят, как зайцы», — откликнулась К. К. Затем она же продолжила: «Вы думаете, в Европе хотят всего этого? Устали они уже от этой бессмысленной войны: напрасно губят людей. Поняли уже. И здесь не скрывают, что происходит. Просто Америка и Англия никак не успокоятся».

«Зима на носу, и вот…» — предположил Ш. С.

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«У страха глаза велики», — констатировала Ж. Ж.

«И почему вы, варвары, считаете это слабостью? Нельзя запрещать въезд в Евросоюз гражданам той страны, где диктатура. Хороший тому пример — Северная Корея», — укорил осуждающих страны ЕС пользователь Г. М.

«Никто России ничего сделать не сможет. На что ей Франция и Германия, у самой в 20 раз больше территории, чем у всех стран Евросоюза!» — воскликнул Р. Д.

«Да они же — Западная Россия, Берлинская и Парижская губернии. Первая наполовину находится под управлением социалистов и коммунистов, вторая и сейчас хорошо помнит, как может мстить российское племя», — констатировал Г. Ч.