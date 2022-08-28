Лондон, , 18:47 — REGNUM Полное перекрытие транспортировки российского топлива в Европу по газопроводу «Северный поток» станет смертельным ударом по Евросоюзу. Об этом заявил аналитик Тибо Спирле в статье под заголовком «Включит ли Россия газ снова?» Хаос в ЕС, Путин может нанести смертельный удар в энергетической войне», опубликованной 28 августа изданием Daily Express.

Газопровод «Северный поток» Официальный сайт ПАО «Газпром»

Он напомнил, что «Газпром» объявил о приостановке работы «Северного потока-1"на период с 31 августа по 2 сентября 2022 года для инспекции турбины, обеспечивающей прокачку газа. Лидеры ЕС опасаются, что «Кремль может продлить закрытие сверх установленного срока» или вообще навсегда закрыть этот газопровод.

По мнению Бенджамина Шмитта, бывшего советника Госдепартамента США по энергетической безопасности в Европе, «Газпром» может использовать газ «в качестве оружия в отношении ЕС», создавать неопределенность и рыночные потрясения в Европе в своих интересах.

«Вопрос в том, включит ли Российская Федерация газ после этого?», — отметил собеседник газеты.

Согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), опубликованным 25 августа, европейские хранилища газа сейчас заполнены на 78,67%.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на данные британской консалтинговой компании Capital Economics сообщило, что российская экономика выдержит годовое прекращение поставок газа в Европу без серьёзных последствий для себя.

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