Хетафе, Испания, 28 августа, 2022, 18:40 — ИА Регнум. 28 августа в Хетафе на стадионе «Колозеум Альфонсо Перес» футбольный клуб «Хетафе» в матче третьего тура испанской Ла Лиги 2022/23 сыграет с «Вильярреалом». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.

Андрей Пронин ИА REGNUM «Вильярреал»

Стартовые составы команд:

«Хетафе»: Давид Сория, Джене Даконам, Гастон Альварес, Домингуш Дуарте, Хуан Иглесиас, Хайме Сеоане, Кристиан Португез, Карлес Аленья, Мауро Арамбарри, Энес Унал, Борха Майораль.

«Вильярреал»: Херонимо Рульи, Рауль Альбиоль, Пау Торрес, Хуан Фойт, Альфонсо Педраса, Этьен Капу, Даниэль Парехо, Джованни Ло Чельсо, Ереми Пино, Жерар Морено, Хосе Луис Моралес.

В последний раз «Хетафе» и «Вильярреал» играли между собой 16 апреля 2022 года в матче 32-го тура Примеры. Тот матч завершился минимальной победой «желтой субмарины» со счетом 2:1.