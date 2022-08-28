Лондон, 28 августа, 2022, 18:49 — ИА Регнум. Полностью перекрыв прокачку газа по трубопроводу «Северный поток», Россия нанесёт «смертельный удар» Евросоюзу. Об этом заявил аналитик Daily Express Тибо Спирле.

Иван Шилов ИА REGNUM «Северный поток»

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Он опасается, что ранее объявленная Россией приостановка работы газопровода (с 31 августа по 2 сентября) продлится, что в свою очередь станет «смертельным ударом» для Европы.

Полное закрытие трубопровода «Северный поток — 1» может привести к снижению запасов газа в Евросоюзе к началу января 2023 года, считает автор, приведя слова эксперта по энергетической безопасности Валери Чоу.

Аналитик добавил, что доля в поставках топлива из России сокращена. При этом Евросоюз по-прежнему зависит от российских энергоносителей, признал Спирле.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что 2022 год стал худшим для европейской энергетики за последние десятилетия. Цены на электроэнергию в крупнейших экономиках ЕС — Германии и Франции — в конце августа взлетели до рекордных значений.

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