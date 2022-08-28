Донецк, , 18:36 — REGNUM Представители ВСУ вновь обстреляли город Донецк в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 28 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 17:30 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибра 155 мм; 18:15 — населенный пункт Марьинка — город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибра 155 мм; 18:15 - населенный пункт Марьинка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 28 августа в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что боевики ВСУ обстреляли Ясиноватую и Макеевку из артиллерии.