Ноттингем, Великобритания, 28 августа, 2022, 18:34 — ИА Регнум. Лондонский «Тоттенхэм» в матче четвертого тура Английской Премьер-лиги 2022/23 встретится с «Ноттингем Форест». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Тоттенхэм Хотспур»

Стартовые составы команд:

«Ноттингем Форест»: Дин Хендерсон, Стив Кук, Джо Уоррел, Неко Уильямс, Харри Тоффоло, Скотт Маккенна, Морган Гиббс-Уайт, Джесси Лингард, Льюис О’брайен, Райан Йейтс, Бреннан Джонсон.

«Тоттенхэм»: Уго Льорис, Дэвинсон Санчес, Эмерсон, Эрик Дайер, Бэн Дэвис, Иван Перишич, Пьер-Эмиль Хейбьерг, Деян Кулушевски, Родриго Бентанкур, Сон Хын Мин, Харри Кейн.

На данный момент «Тоттенхэм» с семью очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Ноттингем Форест», набрав четыре очка после трех матчей, располагается на 12-й позиции.