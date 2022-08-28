Вена, 28 августа, 2022, 18:31 — ИА Регнум. В Австрии не подтверждают информацию СМИ о гибели Натальи Вовк, которая подозревается в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной. Об этом 28 августа сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД Австрии.

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«В Австрии не известно ни об одном подобном случае, — отметили в пресс-службе австрийского министерства. — Поэтому мы (МВД Австрии) не можем подтвердить достоверность этой (об убийстве Вовк) информации».

Ранее австрийское издание Exxpress сообщило, что тело Натальи Вовк якобы было обнаружено в одной из съемных квартир.

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