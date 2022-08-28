Рим, 28 августа, 2022, 18:27 — ИА Регнум. 28-летний таранный форвард национальной сборной Италии по футболу Андреа Белотти стал игроком римской «Ромы». Об этом 28 августа объявили на официальном сайте «волков».

Toro.it «Торино» и «Сассуоло»

Соглашение Белотти с «Ромой» рассчитано на один сезон до конца июня 2023 года. Ранее итальянский нападающий выступал за «Палермо» и «Торино».

В прошлом сезоне Андреа Белотти принял участие в 22 турах итальянской Серии А 2022/23, в которых отметился восемью забитыми мячами, одной результативной передачей и получил одну желтую карточку.