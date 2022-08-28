Вашингтон, , 18:23 — REGNUM Власти Соединенных Штатов, где продолжается распространение коронавирусной инфекции, не готовы к новой возможной пандемии какого-либо опасного вируса. Об этом говорится в редакционной статье газеты The Washington Post, сообщает 28 августа ТАСС.

Раздача продуктов питания населению в США в период пандемии (сс) The National Guard

По мнению газеты, подготовка к следующей возможной эпидемической волне практически отсутствует. «Америка не готова к будущей пандемии», — пишет издание, полагая, что власти «сидят сложа руки».

Тем временем, количество случаев заражения, например, оспой обезьян в США выросло за три месяца почти с нуля до более чем 16 920 случаев, уже перегружая систему здравоохранения.

Для того, чтобы подготовиться к новым вызовам, по мнению The Washington Post, необходимы широкомасштабные реформы, в том числе рост финансирования медицинских программ.

В ходе пандемии коронавирусной инфекции в США зафиксировано более 94,1 млн случаев заражения, скончались свыше 1,04 млн человек. Это самые большие показатели среди всех стран мира.