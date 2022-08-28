Донецк, , 18:08 — REGNUM Населенные пункты Ясиноватая и Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители ВСУ. Об этом 28 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 17:30 — населенный пункт Орловка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибра 152 мм; 17:35 — населенный пункт Орловка — населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 28 августа в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что боевики ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка пять снарядов калибра 155 мм.