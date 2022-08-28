Екатеринбург,
28 августа 2022, 19:15 — REGNUM «Урал» на родном поле потерпел поражение от команды «Зенит» из Петербурга. Игра проводилась 28 июня на стадионе «Екатеринбург-Арена» в матче седьмого тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23.
Выход на поле
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Защитник «Зенита» Арсен Адамов
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольный матч «Урал» — «Зенит»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Юный болельщик «Зенита»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Итоговый счёт составил 0:4. Мячи забили Иван Сергеев, Андрей Мостовой и Матео Кассьерра.
Футбольный матч «Урал» — «Зенит»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольный матч «Урал» — «Зенит»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Эрик Бикфалви
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольный матч «Урал» — «Зенит»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Далер Кузяев
Алексей Колчин © ИА REGNUM
0 Футбольный матч Урал - Зенит -
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольный матч «Урал» — «Зенит»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольный матч «Урал» — «Зенит»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольный матч «Урал» — «Зенит»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольный матч «Урал» — «Зенит»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольный матч «Урал» — «Зенит»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольный матч «Урал» — «Зенит»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольный матч «Урал» — «Зенит»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольный матч «Урал» — «Зенит»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Малком
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольный матч «Урал» — «Зенит»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольный матч «Урал» — «Зенит»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольный матч «Урал» — «Зенит»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
5 Футбольный матч Урал - Зенит -
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольный матч «Урал» — «Зенит»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольный матч «Урал» — «Зенит»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Таким образом, «Зенит» одержал уже пятую победу в нынешнем сезоне. Он набрал 17 очков и вернулся в турнирной таблице чемпионата России на первое место. А «Урал» имеет одно очко и занимает последнее место.