28 августа 2022 | Время чтения 1 мин

Екатеринбург, , 19:15 — REGNUM «Урал» на родном поле потерпел поражение от команды «Зенит» из Петербурга. Игра проводилась 28 июня на стадионе «Екатеринбург-Арена» в матче седьмого тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23.

Выход на поле Алексей Колчин © ИА REGNUM

Защитник «Зенита» Арсен Адамов Алексей Колчин © ИА REGNUM

Футбольный матч «Урал» — «Зенит» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак Алексей Колчин © ИА REGNUM

Юный болельщик «Зенита» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Итоговый счёт составил 0:4. Мячи забили Иван Сергеев, Андрей Мостовой и Матео Кассьерра.

Футбольный матч «Урал» — «Зенит» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Футбольный матч «Урал» — «Зенит» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Эрик Бикфалви Алексей Колчин © ИА REGNUM

Футбольный матч «Урал» — «Зенит» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Далер Кузяев Алексей Колчин © ИА REGNUM 0 Футбольный матч Урал - Зенит - Алексей Колчин © ИА REGNUM

Футбольный матч «Урал» — «Зенит» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Футбольный матч «Урал» — «Зенит» Алексей Колчин © ИА REGNUM Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак Алексей Колчин © ИА REGNUM

Футбольный матч «Урал» — «Зенит» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак Алексей Колчин © ИА REGNUM

Футбольный матч «Урал» — «Зенит» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Футбольный матч «Урал» — «Зенит» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Футбольный матч «Урал» — «Зенит» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Футбольный матч «Урал» — «Зенит» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Футбольный матч «Урал» — «Зенит» Алексей Колчин © ИА REGNUM Малком Алексей Колчин © ИА REGNUM

Футбольный матч «Урал» — «Зенит» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Футбольный матч «Урал» — «Зенит» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Футбольный матч «Урал» — «Зенит» Алексей Колчин © ИА REGNUM

5 Футбольный матч Урал - Зенит - Алексей Колчин © ИА REGNUM

Футбольный матч «Урал» — «Зенит» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Футбольный матч «Урал» — «Зенит» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Таким образом, «Зенит» одержал уже пятую победу в нынешнем сезоне. Он набрал 17 очков и вернулся в турнирной таблице чемпионата России на первое место. А «Урал» имеет одно очко и занимает последнее место.