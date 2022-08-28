Санкт-Петербург, , 18:00 — REGNUM Полицейские Петербурга нашли и задержали женщину, которая на глазах очевидцев до смерти забила собаку, принадлежащую, по предварительным данным, мужчине с инвалидностью. В отношении агрессивной 29-летнй женщины возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).

Нос. Собака AlexanderStein

Как сообщили 28 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в субботу, 27 августа, в 13:20 мск в полицию поступило сообщение о том, что молодая женщина нанесла несколько ударов ногой по спине и голове собаке у дома 32 по проспекту Сизова. От полученных тяжких повреждений собака скончалась.

«Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции женщина задержана и доставлена в отдел полиции. В отношении нее возбуждено уголовное дело, — отметили в Главке МВД. — Подозреваемая задержана на основании статьи 91 УК РФ».

По данным Telegram-канала Mash на Мойке, подозреваемая по имени Дарья работает в пивной. Причины зверского избиения собаки устанавливаются.