Москва, , 17:45 — REGNUM 28 августа в Москве на стадионе «РЖД Арена» футбольный клуб «Локомотив» в матче седьмого тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 разгромил «Оренбург». Основное время встречи завершилось со счетом 5:1.

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Забитыми мячами в составе «железнодорожников» отметились Иван Игнатьев (8’ Антон Миранчук, 11’ Наир Тикнизян, 19’ Даниил Худяков), Гирано Керк (52’ Иван Игнатьев) и Антон Миранчук (90+4’ пенальти). Единственный гол гостей на 13-й минуте забил Владимир Сычевой.

Статистика матча («Локомотив»/ «Оренбург»)

Удары 20/17

Удары в створ 11/8

Владение 41%/59%

Угловые 5/9

Нарушения 9/15

Составы команд:

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Магкеев, Едвай, Тикнизян, Баринов, Миранчук, Керк (Багамаев, 87’), Камано (Куликов, 75’), Карпукас (Раков, 75’), Игнатьев (Раконьяц, 62’).

«Оренбург»: Гошев, Полуяхтов, Сиваков, Хотулев, Павловец (Флорентин, 46’), Печенин, Аюпов, Оганесян (Стаматов, 79’), Вера, Марин (Гурциев, 62’), Сычевой (Акоста, 87’).

«Локомотив», одержав вторую победу в сезоне и набрав 9 очков, поднялся на восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» с шестью очками опустился на 12-ю позицию.